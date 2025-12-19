Στη Θεσσαλονίκη, δύο ανήλικα παιδιά, μεταξύ των οποίων ένα βρέφος λίγων μηνών, βρέθηκαν να κοιμούνται σε αυλή νεόκτιστου σπιτιού, στον Δενδροπόταμο. Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της 17ης Δεκεμβρίου 2025, όταν ένας περαστικός ειδοποίησε το «Χαμόγελο του Παιδιού», το οποίο με τη σειρά του ενημέρωσε την Άμεση Δράση.

Οι αστυνομικές Αρχές εντόπισαν τα δύο αδέλφια, το βρέφος και το εντεκάχρονο παιδί, και συνέλαβαν τους γονείς τους, έναν 31χρονο άνδρα και μια 29χρονη γυναίκα, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου για προστατευτική φύλαξη, ενώ η υπόθεση ερευνάται περαιτέρω.