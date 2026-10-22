Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 13:45 το μεσημέρι της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Άλσος Γαλήνης, όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, μία γυναίκα παρασύρθηκε και εγκλωβίστηκε κάτω από φορτηγό.

Σύμφωνα με το typosthes.gr, για τον απεγκλωβισμό της χρειάστηκε η επέμβαση έξι πυροσβεστών με τρία οχήματα, οι οποίοι την παρέδωσαν στους διασώστες του ΕΚΑΒ φέροντας σοβαρά τραύματα στα πόδια.

Η τραυματίας διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.