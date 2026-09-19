Η ΕΛ.ΑΣ κατάφερε να αποτρέψει εκτέλεση συμβολαίου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο μιας αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας.

Στόχος φαίνεται πως ήταν μέλος των «Daltonlar», μιας εγκληματικής οργάνωσης της Τουρκίας, η οποία έχει διασπαστεί σε «στρατόπεδα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο επεισόδιο της σύγκρουσης μεταξύ των ομάδων εξελίχθηκε στη συμπρωτεύουσα πριν από περίπου μια εβδομάδα. Τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος αξιοποίησαν τις πληροφορίες της Interpol και υπηρεσιών του εξωτερικού, με αποτέλεσμα να συλλάβουν έναν 36χρονο και έναν 30χρονο.

Οι δύο συλληφθέντες φέρονται να είχαν αναλάβει τη μεταφορά και την παράδοση του οπλισμού στα πρόσωπα που θα εκτελούσαν το συμβόλαιο θανάτου. Οι άνδρες της αστυνομίας τους εντόπισαν τη στιγμή που έβγαιναν από ισόγεια αποθήκη. Ο ένας κρατούσε μια χάρτινη συσκευασία και ο άλλος μια μπλε σακούλα.

Στο εσωτερικό τους εντοπίστηκαν ένα πολεμικό όπλο γιουγκοσλαβικής προέλευσης, στο οποίο είχε προσαρμοστεί σκοπευτική διόπτρα ακριβείας, ένα πολυβόλο τύπου Uzi, ασύρματοι και φυσίγγια.

Κατά την κατάθεση του, ο 36χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είχε παραλάβει τα όπλα πριν από εννέα ημέρες από άγνωστο άτομο στην περιοχή της Ευκαρπίας, για λογαριασμό 49χρονου Τούρκου που βρίσκεται φυλακισμένος στον Κορυδαλλό. Στη συνέχεια υποστήριξε πως ο οπλισμός θα μεταφερόταν σε μέλος της τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης «Daltonlar».

Ωστόσο, σημειώνεται πως οι δυο συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι, παρά τις πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους οι Αρχές για σχεδιαζόμενη εκτέλεση και τον οπλισμό που κατασχέθηκε.