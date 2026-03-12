Παρά το γεγονός ότι οι αστυνομικοί έστησαν ένα αδιαπέραστο τείχος μπροστά από τους αγρότες για να μην προσεγγίσουν την Agrotica, την έκθεση δηλαδή που απευθύνεται στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, εκείνοι επέλεξαν να τους… κεράσουν πορτοκάλια.

Όλα ξεκίνησαν όταν αγρότες από διάφορες περιοχές της χώρας, ξεκίνησαν πορεία εντός της ΔΕΘ, θέλοντας να μοιράσουν πορτοκάλια στους επισκέπτες της Agrotica. Οι αστυνομικοί όμως δεν τους επέτρεψαν να πλησιάσουν και πίσω από τα κιγκλιδώματα δεν έδειχναν να δέχονται τις εξηγήσεις τους.

«Δεν ντρέπονται, μας απαγορεύουν να μπούμε μέσα – Είμαστε βιοπαλαιστές αγρότες»

Οργισμένοι οι αγρότες δεν μπορούσαν να καταλάβουν πως είναι δυνατόν να τους διώχνουν από τo… σπίτι τους, την Agrotica. «Δεν ντρέπονται όταν λένε ότι η έκθεση είναι των αγροτών. Μας απαγορεύουν να μπούμε μέσα. Εμείς είμαστε με τα πρόσωπα καθαρά γιατί είμαστε βιοπαλαιστές αγρότες. Γιατί παλεύουμε να έχουμε μια χώρα και να τρώμε» τόνιζαν.

Κέρασαν πορτοκάλια τους αστυνομικούς

Αν και η ατμόσφαιρα φαινόταν να ηλεκτρίζεται επικίνδυνα, τελικά αποφάσισαν σε ένδειξη καλής θέλησης να αποχωρήσουν φροντίζοντας όμως να τους «τρατάρουν» πορτοκάλια. «Θέλαμε να αφήσουμε τα πορτοκάλια μέσα στον κόσμο», είπαν, αφήνοντας κασόνια με πορτοκάλια στις δυνάμεις της αστυνομίας.

