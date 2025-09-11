Ελεύθεροι χωρίς κανένα περιοριστικό όρο αφέθηκαν πριν από λίγο μετά την απολογία τους, οι δύο αστυνομικοί που κατηγορούνται για παράβαση καθήκοντος για την υπεξαίρεση υπέρογκου χρηματικού ποσού στα Ταμεία της Αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη, που φθάνει τις 890.000 ευρώ. Μία υπεξαίρεση που αποκαλύφθηκε μετά την αυτοκτονία του αστυνομικού – διαχειριστή με το υπηρεσιακό του όπλο τον Οκτώβριο του 2022. Η «Ζούγκλα» παρουσιάζει τα ευρήματα της αστυνομίας για την υπεξαίρεση. Ευρήματα που έδειξαν ότι ο θανών αστυνομικός έπαιζε τα ποσά για τις υπηρεσιακές ανάγκες σε στοιχήματα και τυχερά παιχνίδια.

Πόνταρε καθημερινά έως και 200 ευρώ σε στοιχήματα

Η δράση του αστυνομικού – διαχειριστή ξεκινά το 2014 και τα ποσά που έπαιζε σε στοιχήματα και τυχερά παίγνια ζαλίζουν. Ενδεικτικό είναι ,σύμφωνα με την έρευνα που έγινε μετά την αυτοκτονία του, ότι από το φθινόπωρο του 2021 μέχρι και λίγες ημέρες πριν από το θάνατό του πραγματοποιούσε σε καθημερινή βάση πονταρίσματα σε παιχνίδια του ΟΠΑΠ από 50 έως 200 ευρώ .Το ποντάρισμα γινόταν σε συγκεκριμένο πρακτορείο στη Θεσσαλονίκη.

Σε δεύτερο πρακτορείο κατέθεσε μέσα σε διάστημα σχεδόν δύο ετών το ποσό των 10.000 ευρώ.

Η έρευνα έδειξε ότι ο συγκεκριμένος αστυνομικός -διαχειριστής λόγω των στοιχημάτων και ειδικά σε αγώνες ποδοσφαίρου προέβη σε συναλλαγές που δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν από την οικονομική του κατάσταση .Λαβράκι έβγαλε και το άνοιγμα των ψηφιακών πειστηρίων του αυτόχειρα καθώς έδειξε ότι είχε συχνές επισκέψεις σε δύο ιστοσελίδες στοιχηματισμού ενώ έπαιζε στοιχήματα και την ώρα που εργαζόταν στην Αστυνομία.

Οι επισκέψεις στο καζίνο

Οι αρχές ζήτησαν στοιχεία και τα καζίνο της χώρας .Σύμφωνα με τα δεδομένα που απέστειλαν οι επιχειρήσεις καζίνο προέκυψε ότι ο αυτόχειρας αστυνομικός από το 2006 και για τα επόμενα 10 χρόνια ,επισκέφθηκε συνολικά 44 φορές το Regency Casino Thessaloniki και μέσα σε δέκα ημέρες τον Αύγουστο του 2006 πήγε τρεις φορές στο καζίνο του Λουτρακίου. Από το 2005 έως και το 2007 πραγματοποίησε τρεις επισκέψεις στο καζίνο της Πάρνηθας. Τα καζίνο δεν είχαν στοιχεία αν έπαιξε ή όχι κατά τις επισκέψεις του σε αυτά.

Ο αυτόχειρας αστυνομικός, είχε επιπλέον πρόσβαση στο χρηματοκιβώτιο της Υπηρεσίας του .Συνάδελφοί του αλλά και μέλη της οικογένειάς του δεν είχαν αντιληφθεί τη δραστηριότητά του με τα στοιχήματα ,ενώ το 2018 είχε μιλήσει σε φίλο του και ζητούσε δανεικά γιατί είχε προβλήματα με το τζόγο όπως είχε αποκαλύψει.

Ο δικηγόρος των δυο αστυνομικών που απολογήθηκαν σήμερα, Θεόδωρος Καραγιάννης δήλωσε στους δημοσιογράφου ότι « τα χρήματα αυτά δόθηκαν γιατί ο αυτόχειρας παρουσίαζε μία εικόνα ότι εξυπηρετεί ανάγκες της υπηρεσίας και με αυτό το πρόσχημα έπαιρνε χρήματα».