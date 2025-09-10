Ανάληψη ευθύνης για την τοποθέτηση μηχανισμού στα τέλη Ιουλίου, όταν σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη, όπου διαμένει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Κώστας Βαρσάμης, ανέλαβε η ομάδα «Sagre Nero».

Αυτούσιο το κείμενο της ανάληψης ευθύνης έχει ως εξής:

«Δεν ζούμε στην εποχή της χούντας αλλά ζούμε την χούντα της εποχής μας. Τα τελευταία χρόνια και πολύ περισσότερο την τελευταία εξαετία η εγκληματική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας κυβερνά την χώρα με τακτικές μοναρχίας και απολυταρχικού καθεστώτος. Ανάμεσα σε πολιτικά σκάνδαλα και κρατικά εγκλήματα “εργαλειοποιεί” την ασφάλεια για να πουλήσει φόβο στον λαό. Βασικό της επιχείρημα στην προσπάθεια να μαζέψει κάνα ψηφαλάκι ειναι οι φυλακές και η πιο σκληρή καταστολή.

Στα κατ’επίφαση “σωφρονιστικά” καταστήματα της χώρας και στην κατά τα άλλα τυφλή και ανεξάρτητη δικαιοσύνη που αποφασίζει ποιός θα γίνει τρόφιμος και ποιός όχι, τα κριτήριά τους δεν είναι οι αποδείξεις ενοχής αλλά η ιδεολογική τοποθέτηση, το πορτοφόλι, το χρώμα του δέρματος, οι κομματικές επαφές και η διευθαρμένη κλίκα όπου μερικοί ανήκουν.

Είναι ξεκάθαρο ότι τα ελληνικά δικαστήρια μόνο αδιάφθορα δεν είναι. Καθημερινά οι εκατοντάδες δίκες που πραγματοποιούνται στην χώρα έχουν ως στόχο την καταστολή και τον εκφοβισμό των πολιτών. Στην μεγαλύτερη μερίδα των ανθρώπων, εξουθενωτικοί νόμοι, μαζικές προφυλακίσεις και ποινές δίχως λογική έχουν φτάσει την κατάσταση στα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας αφόριτη και απάνθρωπη με αποκορύφωμα τα κατασταλτικά ψηφίσματα της Νέας Δημοκρατίας όπως ο νέος ποινικός κώδικας και η κατάργηση όλων των κεκτημένων δικαιωμάτων των κρατουμένων.

Ο τρόπος που λαδώνεται αυτή η μηχανή με διαφθορά και ρέγουλα δηλαδή με μεγαλοδικηγόρους και κρατικά βίζματα για να συμβεί το αυτονόητο όπως η καθαρογραφή μιας απόφασης, η έγκαιρη διεξαγωγή ενός δευτεροβάθμιου δικαστηρίου. Επιπλέον, οι μη λαδομένες έδρες δεν αναγνωρίζουν κανένα ελαφρυντικό ως προς τους κατηγορούμενους καθώς και κανένα τεκμύριο αθωότητας. Σε αντίθεση με τα τσιράκια που αποτελούν τον κομματικό κορμό της εκάστοτε κυβέρνησης ισχύει ο “νόμος” της ατιμωρισίας με χαρακτηριστικά παραδείγματα τα οποία γνωρίζει όλος ο κόσμος, αλλά δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε σε αυτά. Είναι το έγκλημα στα Τέμπη η μεγαλύτερη συγκάληψη εγκληματικής οργάνωσης που έχει υπάρξει στην χώρα. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Siemens καθώς και τα φιλαράκια του Μητσοτάκη Λιγνάδης και Φιλλιπίδης βιαστές με πλημμελήματα που χαίρονται τη διεστραμμένη ελευθερία τους.

Τα σύγχρονα κολαστήρια που τα ονομάζουν σωφρονιστικά καταστήματα είναι αποθήκες ψυχών όπου μέσα στοιβάζονται χιλίαδες άνθρωποι σε άθλιες συνθήκες. Τα προβλήματα πολλά και χρείζουν άμεση λύσεις. Θα αναφερθούμε σε μερικά από τα σημαντικότερα. Ο υπερπληθισμός: εντός των τειχών κάνει την καθημερινότητα ένα δύσκολο αγώνα επιβίωσης, είτε σε κελιά είτε σε θαλάμους οι κρατούμενοι είναι πολύ παραπάνω από το ανθρώπινο όριο. Η υγεία: είναι ένα από τα ζωτικότερα θέματα που καλείται να αντιμετωπίσει ένας κρατούμενος καθώς βιώνει απο πρώτο χέρι την παρακμή και την αδιαφορία του κράτους. Ελλείψεις μόνιμων γιατρών, φαρμάκων, κρατούμενοι με μεταδιδόμενα νοσήματα, καρδιοπαθείς, υπερήλικες και άτομα με αναπηρία στοιβάζονται στις ίδιες πτέρυγες χωρίς καμία ειδική μεταχείριση και θεραπεία. Ελλείψεις φαρμάκων και η μη άμεση μεταφορά τους σε νοσοκομεία έρχονται να συμπληρώσουν τη βάναυση καθημερινότητα. Οι άδειες: ολοένα και λιγοστεύουν το όριο των αδειών με αποτέλεσμα οι κρατούμενοι να δικαιούνται άδεια με το τέλος της ποινής τους. Η πράξη αυτή έχει εκδικητικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση σωφρονιστικό. Η γραμματειακή υποστήριξη: καθημερινό πρόβλημα αποτελεί η γραφειοκρατία, η έλλειψη προσωπικού, η ασχετοσύνη των υπαλλήλων σε νομικά ζητήματα και η αδιαφορία τους οδηγούν τους έγκλειστους σε εξαθλίωση. Αυτά σε συνδιασμό με τη βρωμιά, την εγκατάλειψη των κτηριακών εγκαταστάσεων και φυσικά την εξαφάνιση των κονδυλίων ερχονται να συνθέσουν μια τεράστια ανθρωπιστικη βόμβα σε όλα τα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας πιο δυνατή απο αυτή που βάλαμε στο σπίτι του βασανιστή Κώστα Βαρσάμη.

Ο Κώστας Βαρσάμης, ενας ανώτερος βασανιστής ανθρωποφύλακας αποτελεί τον μπαμπά των σωφρονιστικών υπαλλήλων με μόνο στόχο τον εκδικητικό βασανισμό των κρατουμένων. Δεν είναι τυχαίο που οι κυβερνήσεις και τα πολιτικά πρόσωπα αλλάζουν ενώ ο ίδιος παραμένει στη θέση του. Η αυταρχική του νοοτροπία, η αδιαφορία του και ο στόχος του να εκδικείται τους κρατούμενους ειναι χαρακτηριστικά του που βρίσκουν σύμφωνους τα κρατικά καθάρματα και αντίθετους όλους τους κρατούμενους. Οι τακτικές που χρησιμοποιεί, ο τρόπος που κινείται συμβάλλουν καθοριστικά στον βασανισμό των κρατουμένων. Τα αμέτρητα πειθαρχικά που μοιράζει απλόχερα με το παραμικρό, οι απαγορεύσεις υλικών αγαθών. Οι θάνατοι κρατουμένων στα πειθαρχία, το κρύο, το άθλιο φαγητό, η έλλειψη ανοιχτών επισκεπτηρίων, τα μεγάφωνα που ασταμάτητα διαταράζουν την ψυχική υγεία των κρατουμένων είναι καθημερινές τακτικές ενός βασανιστή που στο παρελθόν κρατώντας ρόπαλα έδερνε κρατούμενους μέχρι λιποθυμίας. Την ίδια νοοτροπία σε πιο καινούρια έκδοση προσπαθεί να περάσει στους υπαλλήλους του που αντιμετωπίζει ως εργαλεία. Να νομίζουν οτι είναι ανώτεροι των κρατουμένων και οτι μπορούν να έχουν απόλυτη εξουσία πάνω τους, δεν είναι τυχαίο που και ο κύκλος του αποτελείται από τα χειρότερα καθίκια τα οποία εργάζονται διάσπαρτα σε σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας και σε ανώτερες διοικητικές θέσεις. Είναι προφανές οτι δεν θα αναφερθούμε σε ονόματα άλλων διότι μπορεί και να έχουμε προγραμματισμένες επισκέψεις στα σπίτια τους και όχι μόνο. Όσοι ακολουθούν και δέχονται τις απόψεις και τις τακτικές του βασανιστή Βαρσάμη άρα και την εγκληματική πολιτική που εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία μέσω αυτού του τύπου, βρίσκονται απέναντί μας και αποτελούν στόχο.

Τέλος θέλουμε να τονίσουμε πως οι κρατούμενοι είναι κανονικοί άνθρωποι και όχι απλά νούμερα σε τέσσερεις τοίχους δεν είναι ποτέ μόνοι και παρατημένοι στα χέρια του κράτους! Επιλέξαμε το συγκεκριμένο κάθαρμα για να αρχίσει μια σειρά νέων επιθέσεων σε διευθυντές, αρχιφύλακες, υπαλλήλους, δικαστικούς λειτουργούς και φορείς που σχετίζονται με νόμους και φυλακές. Οι φυλακές βράζουν είναι η ώρα να σταματήσει η εξαθλίωση και ο κατασταλτικός μηχανισμός με επιθέσεις, εξεγέρσεις, στάσεις και κάθε μορφής αγώνα εντός και εκτός των φυλακών.

Υ.Γ. Μπάτσοι, δημοσιογράφοι, αρθρογράφοι και λοιποί πολυλογάδες συνεχίστε να γράφετε και να λέτε τέτοιες αστείες ιστορίες και θα πέσει ο πέλεκης βαρύς και σε σας..»