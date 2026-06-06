Λεωφορείο παρέσυρε 24χρονη το πρωί του Σαββάτου 6 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη.

Η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», προκειμένου να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 24χρονη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου με κάταγμα στο πόδι.

Βίντεο ντοκουμέντο ήρθε στο φως της δημοσιότητας από το τροχαίο ατύχημα. Το κορίτσι περνούσε τον δρόμο το πρωί κατά τις 06:30 σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στην οδό Κομνηνών, στο Ωραιόκαστρο.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Ειδικότερα, η 24χρονη κινείτο πεζή και την στιγμή που διέσχιζε τον δρόμο, παρασύρθηκε από διερχόμενο αστικό λεωφορείο των ΚΤΕΛ.

Η ανακοίνωση των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης

«Σήμερα, Σάββατο 6 Ιουνίου 2026, στις 06:25 , νεαρή γυναίκα παρασύρθηκε από αστικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, όταν επιχειρούσε να διασχίσει κάθετα την οδό Κομνηνών, στο Ωραιόκαστρο, σε σημείο που δεν υπάρχει φωτεινός σηματοδότης και διάβαση πεζών.

Το αστικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ, εκτελούσε δρομολόγιο στη γραμμή Παλαιόκαστρο – Ν.Σ.Σ., με ώρα αναχώρησης από το τέρμα Παλαιοκάστρου, τις 06:15. Λίγο πριν την άφιξη του λεωφορείου στη στάση Εκκλησία, η νεαρή γυναίκα προσπάθησε να διασχίσει το δρόμο, μπροστά από το όχημα που βρισκόταν σε κίνηση. Ο οδηγός του λεωφορείου δεν πρόλαβε να αντιδράσει, με αποτέλεσμα να την παρασύρει.

Αμέσως, το λεωφορείο ακινητοποιήθηκε, κλήθηκε από τον οδηγό η Τροχαία, το ΕΚΑΒ και η Υπηρεσία Φροντίδας Ατυχημάτων της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ΑΕ.

Η γυναίκα, η οποία υπέστη κάταγμα στο πόδι, διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου όπου και νοσηλεύεται.

Η ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ΑΕ, επ αφορμή του συμβάντος, εφιστά την προσοχή των πεζών και των επιβατών των μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς, βιαστικές ενέργειες, μπορούν να γίνουν αιτία πρόκλησης ατυχημάτων.

Η ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε εκφράζει τις θερμότερες ευχές της για ταχεία ανάρρωση της 24χρονης».

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