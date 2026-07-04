Βίντεο ντοκουμέντο της ΕΡΤ, καταγράφει τη στιγμή που άγνωστος μπαίνει στην πυλωτή της πολυκατοικίας του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σάββα Αναστασιάδη, και αφήνει τον εκρηκτικό μηχανισμό στην είσοδο.

Συγκεκριμένα, η κάμερα ασφαλείας κατέγραψε ένα άτομο, το οποίο κατεβαίνει από το περιαστικό δάσος, φορώντας τζιν παντελόνι, μαύρη μπλούζα, καπέλο και μαντήλι στο πρόσωπο.

Μαζί του κρατά μια μαύρη σακούλα με τον εκρηκτικό μηχανισμό, την οποία αφήνει στην είσοδο της πολυκατοικίας. Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου 20 λεπτά αργότερα.

Τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη αναλύονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες των επιθέσεων που κόστισαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα.

Οι Αρχές αναζητούν DNA στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών και σε μια μονωτική ταινία που βρέθηκε σε έναν από αυτούς, ενώ μαρτυρίες και οπτικό υλικό συγκλίνουν ότι πιθανόν να υπήρχε και τέταρτο άτομο στην υποστηρικτική ομάδα των βομβιστών.