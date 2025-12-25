Η ισχυρότατη έκρηξη, σε γραφεία υποκαταστήματος τράπεζας, που συγκλόνισε τον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, τα ξημερώματα ανήμερα των Χριστουγέννων, καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και το βίντεο – ντοκουμέντο έχουν ήδη στη διάθεση τους οι άνδρες της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας που από την πρώτη στιγμή ξεκίνησαν να συλλέγουν στοιχεία και βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος βορείου Ελλάδος, με τις έρευνες να στρέφονται όσον αφορά τον δράστη ή τους δράστες σε ποινικό ή ποινικούς με βαρύ παρελθόν. Μέχρι στιγμής πάντως δεν υπάρχει καμία ανάληψη ευθύνης για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού, από κάποια οργάνωση ή μεμονωμένα πρόσωπα.

Το βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης

Δυο κιλά εκρηκτικής ύλης χρησιμοποίησαν οι βομβιστές – Γιατί ανέλαβε το «Ελληνικό FBI»

Το «ελληνικό FBI» ανέλαβε τις έρευνες για την έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Εύοσμο της Θεσσαλονίκης. Όπως και πριν από μερικούς μήνες που είχε γίνει κάτι αντίστοιχο και είχε σκοτωθεί η γυναίκα που μετέφερε τον εκρηκτικό μηχανισμό, η ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη επιλέγει να μην αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία την υπόθεση καθώς θεωρούν ότι δεν πρόκειται για «αμιγώς τρομοκρατικό χτύπημα» αλλά για μια επίθεση με διαφορετικό «μανδύα».

Τα υπολείμματα του εκρηκτικού μηχανισμού, που αποτελείτο από περίπου 2 κιλά εκρηκτικής ύλης, πυροκροτητή και πιθανότατα βραδύκαυστο φυτίλι, που τοποθέτησαν οι δράστες έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Από νωρίς το πρωί έχουν ξεκινήσει οι έρευνες πόρτα – πόρτα προκειμένου να συλλέξουν οι αρχές βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες της περιοχής που να έχουν καταγράψει τον δράστη και ενδεχομένως κάποιο όχημα που τυχόν χρησιμοποίησε.

Ωστόσο, αυτό που προβληματίζει έντονα την πολιτική και φυσική ηγεσία της αστυνομίας είναι το γεγονός ότι δεν υπήρχε κάποιο προειδοποιητικό τηλεφώνημα.

«Παραμονή Χριστουγέννων είναι πολύ λογικό οι πολίτες να είναι εκτός σπιτιού εκείνη την ώρα καθώς μιλάμε για μια μέρα γιορτής. Ο μηχανισμός, όπως φαίνεται, δεν ήταν ωρολογιακός και πολύ πιθανό να χρησιμοποιήθηκε βραδύκαυστο φυτίλι. Την ώρα της έκρηξης αν περνούσαν πεζοί ή κάποιο όχημα είναι πολύ πιθανό να είχαμε τραυματίες ή και νεκρούς. Αυτό το ενδεχόμενο, δεν είμαστε σίγουροι ότι το σκέφτηκαν οι δράστες» λέει υψηλόβαθμο στέλεχος της λεωφόρου Κατεχάκη.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο της έκρηξης:

Πότε και πού έγινε το συμβάν

Η έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, σε υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το emakedonia.gr, η έκρηξη έγινε περίπου στις 3:20 έξω από τραπεζικό κατάστημα της Eurobank επί της Καραολή και Δημητρίου.

Προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στην τράπεζα, ενώ, ζημιές έχουν προκληθεί και στα γύρω οχήματα αλλά και στις πολυκατοικίες που βρίσκονται γύρω από την τράπεζα.

«Νιώσαμε ότι έγινε σεισμός, πεταχτήκαμε από τα κρεβάτια μας» αναφέρουν κάτοικοι στο emakedonia.gr. Η τράπεζα βρίσκεται στο κέντρο του Ευόσμου και εκατοντάδες άνθρωποι ένιωσαν την έκρηξη. Πολλοί κάτοικοι έχουν κατέβει από τα διαμερίσματά τους, μεταξύ αυτών και οικογένειες με βρέφη.