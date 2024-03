Τα πρώτα βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα, όπως τα κατέγραψε η ιστοσελίδα thesstoday, αποκαλύπτουν το μένος με το οποίο η ομάδα κινήθηκε κατά των τρανς ατόμων.

Αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης κατά των δύο νεαρών περιέγραψε τα όσα συνέβησαν. «Τα δυο παιδιά ευτυχώς βρήκαν καταφύγιο μέσα σε ένα κατάστημα εστίασης. Παρόλα αυτά οι δράστες ήρθαν και χτυπούσαν τα τζάμια φωνάζοντας «αφήστε τους έξω να τους κανονίσουμε εμείς». Αν δεν τους φυγάδευαμε τα παιδιά θα ήταν στο νοσοκομείο. Μπορεί να είχαμε και νεκρό. Η αγριότητα ήταν πρωτοφανής. Τρέχανε μέσα στο πλήθος και διψούσαν για βία».

A few hours ago in the centre of Thessaloniki, a group of about 150 youngsters, all wearing black, attacked verbally and almost physically two queer individuals.

This is the point of danger we live all LGBTQPI+ people in greece. Please share. pic.twitter.com/ayUeZMDa2t

— Αδέσποτος 🏴Ⓐ (@riotdoggo) March 10, 2024