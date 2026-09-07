Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών στη Θεσσαλονίκη για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες μία 13χρονη κοπέλα βρέθηκε στο κενό, τα ξημερώματα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, κι ενώ βρισκόταν σε ξενοδοχείο στην περιοχή των Αγίων Πάντων.

Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το επικρατέστερο σενάριο φέρει την ανήλικη να είχε μεταβεί στο ξενοδοχείο συνοδευόμενη από έναν νεαρό. Όταν ο υπάλληλος της υποδοχής αντιλήφθηκε την ηλικία του κοριτσιού, το ζευγάρι προσπάθησε να διαφύγει κρυφά χρησιμοποιώντας την υδρορροή του κτηρίου. Κατά την προσπάθεια αυτή, ο νεαρός κατάφερε να απομακρυνθεί, όμως η 13χρονη έχασε την ισορροπία της και έπεσε από μεγάλο ύψος, πιθανότατα από τον πέμπτο όροφο.

Η πτώση της ανακόπηκε σωτήρια από την πρόσκρουσή της σε τέντα του κτηρίου πριν καταλήξει στο οδόστρωμα, γεγονός που απέτρεψε τα χειρότερα. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε την ανήλικη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου και νοσηλεύεται, φέροντας σοβαρά κατάγματα.

Παράλληλα, οι Αρχές σχηματίζουν δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος του εμπλεκόμενου Αφγανού για το αδίκημα της έκθεσης που είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη.

Στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας βρίσκεται επιπλέον ένας ακόμη νεαρός, προκειμένου να διακριβωθεί ο ακριβής βαθμός εμπλοκής του στην υπόθεση.

Πηγή: thestival