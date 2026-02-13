Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη. Αυτοκίνητο γύρω στις 03:00 τα ξημερώματα «τούμπαρε» στην συμβολή των οδών Κωνσταντίνου Καραμανλή και Καυτατζόγλου.

Ο οδηγός φαίνεται πως έχασε τον έλεγχο του οχήματος, προσέκρουσε σε φωτεινό σηματοδότη και στη συνέχεια το ΙΧ αναποδογύρισε. Η σφοδρότητα της πρόσκρουσης ήταν μεγάλη, παρόλα αυτά ο οδηγός κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του.

Αναστάτωση προκλήθηκε στη γειτονιά και άμεσα στο σημείο έσπευσε γερανός, ο οποίος ρυμούλκησε το όχημα. Δεν είναι σαφές ως τώρα, αν εμπλέκεται και δεύτερο όχημα στο τροχαίο.

Δείτε βίντεο από το σημείο του τροχαίου:

Πάντως, το ΕΚΑΒ δεν έλαβε καμία κλήση για το περιστατικό, συνεπώς και ο τραυματίας δεν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

