Αναστάτωση προκλήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (01/06) με όχημα που ανετράπη σε κεντρικό δρόμο στη Θεσσαλονίκη. Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην οδό Μοναστηρίου, στο ρεύμα εξόδου της πόλης, λίγο πριν από τα ΚΤΕΛ και κοντά στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης.

Το όχημα προσέκρουσε αρχικά σε σταθμευμένα οχήματα και στη συνέχεια ανετράπη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός σοβαρά και να προκληθούν υλικές ζημιές.

Στο σημείο έσπευσαν οι αστυνομικές Αρχές, αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον οδηγό σε νοσοκομείο της πόλης, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.

Σημειώνεται πως δεν υπήρξε κανένας άλλος τραυματισμός, καθώς δεν υπήρχαν επιβάτες στα οχήματα που προσέκρουσε το όχημα του, αλλά ούτε πεζοί στον δρόμο.

Τέλος, συνεργείο οδικής βοήθειας προχώρησε στην απομάκρυνση του οχήματος από το σημείο του τροχαίου ατυχήματος.

Με πληροφορίες από thestival