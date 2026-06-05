Στο επίκεντρο των αμυντικών και στρατιωτικών εξελίξεων της νοτιοανατολικής Ευρώπης βρέθηκε γ Θεσσαλονίκη φιλοξενώντας τις εργασίες της 19ης Συνόδου Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανικών χωρών.

Η κορυφαία αυτή συνάντηση, η οποία αποτελεί μια διαχρονική ελληνική πρωτοβουλία που ξεκίνησε από την ίδια πόλη το 2007, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία από την Τρίτη 2 έως την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026.

Η φετινή διοργάνωση είχε ως κεντρικό άξονα τις προκλήσεις και την καινοτομία στον τομέα της πολιτικής προστασίας, εστιάζοντας παράλληλα στην ανάγκη προσαρμογής στα νέα δεδομένα που διαμορφώνουν οι σύγχρονες πολεμικές συγκρούσεις.

ις εργασίες της Συνόδου, με θέμα «Προκλήσεις και Καινοτομία στην Πολιτική Προστασία: Προσαρμογή στις Νέες Πραγματικότητες του Πολέμου», άνοιξε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο οποίος καλωσόρισε τους συμμετέχοντες. Συμμετείχαν οι Αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) της Αλβανίας, Lieutenant General Arben KINGJI, της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, Lieutenant General Gojko KNEŽEVIĆ, της Βουλγαρίας, Admiral Emil EFTIMOV, της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, Major General Sashko LAFCHISKI, του Μαυροβούνιου, Brigadier General Miodrag VUKSANOVIC, της Σερβίας, General Milan MOJSILOVIĆ, και της Τουρκίας, General Selçuk BAYRAKTAROĞLU, ενώ η Ρουμανία εκπροσωπήθηκε από τον Ακόλουθο Άμυνάς της στην Ελλάδα, Colonel (A) Vasile STĂNESCU.

Επιπλέον, ως παρατηρητές συμμετείχαν οι εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων της Κροατίας, Major General Denis TRETINJAK, και της Σλοβενίας, Brigadier General Bostjan BAS.

Στις εργασίες παρέστησαν δε, κατόπιν πρόσκλησης, ο Διοικητής της Allied Joint Force Command Naples (JFC Naples), Admiral George M. WIKOFF, ο επιχειρησιακός Διοικητής της επιχείρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUNAVFOR ASPIDES) Υποναύαρχος Βασίλειος Γρυπάρης ΠΝ και ο Διευθυντής του Innovation, Hybrid and Cyber Division του ΝΑΤΟ HQ, Δρ. Νίκος Λούτας.

Η Σύνοδος Α/ΓΕΕΔ Βαλκανικών χωρών αποτελεί ελληνική πρωτοβουλία, η οποία ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη το 2007 και διεξάγεται ετησίως. Σκοπός της είναι η προαγωγή της σταθερότητας και η ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας των συμμετεχουσών χωρών.

Κατά τη διάρκεια της συνόδου συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στις ευκαιρίες συνεργασίας των ΕΔ των βαλκανικών χωρών, οι προκλήσεις άμυνας και ασφάλειας στα Βαλκάνια και στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και οι επιπτώσεις του διαμορφούμενου σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος.

Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ πραγματοποίησε διμερείς συναντήσεις με τους ομολόγους του από την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Βουλγαρία, τη Σερβία και την Τουρκία, καθώς και με τον Διοικητή της JFC Naples.