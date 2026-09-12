Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικές Αρχές σε 78χρονο με την κατηγορία της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας στη Θεσσαλονίκη.

Ο ηλικιωμένος αυνανίστηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, μπροστά σε μία παρέα νεαρών κοριτσιών. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 04:20 στη συμβολή των οδών Εγνατία και Αγίας Σοφίας, στο κέντρο της συμπρωτεύουσας.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.

Πηγή: Thestival