Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης διακομίστηκε 75χρονος μετά από πτώση στο κενό από μπαλκόνι 4ου ορόφου, στην Τούμπα Θεσσαλονίκης. Δυστυχώς, λόγω των βαρύτατων τραυμάτων του κατέληξε.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό συνέβη στις 13:15 της Κυριακής, 25 Ιανουαρίου. Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ που μετέφερε τον ηλικιωμένο στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 75χρονος κατέληξε, όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές.

Οι ακριβείς συνθήκες της πτώσης ερευνώνται από τις Αρχές.