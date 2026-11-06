Ηλικιωμένος άνδρας έπεσε σε κοίτη ρέματος στην περιοχή της Ευκαρπίας στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, ο άνδρας κατά την πτώση του κύλησε στο πρανές και τραυματίστηκε με αποτέλεσμα να αδυνατεί να βγει από το ρέμα. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (5/11) στις 22:50. Την ώρα του συμβάντος το ρέμα δεν είχε νερό.

Για καλή του τύχη ένας περαστικός αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί και ειδοποίησε την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Διασωστικό κλιμάκιο έσπευσε στο σημείο και έστησε επιχείρηση απεγκλωβισμού. Οι πυροσβέστες έδεσαν τον άνδρα σε φορείο και τον ανέσυραν με ασφάλεια. Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Δείτε βίντεο του thestival από την επιχείρηση της Πυροσβεστικής: