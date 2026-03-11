Το μεσημέρι επικράτησε αναστάτωση σε χώρο στάθμευσης γνωστού εμπορικού κέντρου στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, όταν ένας ηλικιωμένος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε οκτώ παρκαρισμένα αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία τη στιγμή που προσπαθούσε να ξεπαρκάρει, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο και να συγκρουστεί με τα σταθμευμένα οχήματα. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρά δύο άτομα, ενώ μία γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Παράλληλα, αρκετά από τα αυτοκίνητα υπέστησαν σημαντικές υλικές ζημιές.