Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, σε υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το emakedonia.gr, η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 3:20 έξω από τραπεζικό κατάστημα της Eurobank επί της Καραολή και Δημητρίου.

Από την έκρηξη σημειώθηκαν εκτεταμένες ζημιές στην τράπεζα, ενώ, ζημιές έχουν προκληθεί στα γύρω οχήματα αλλά και στις πολυκατοικίες που βρίσκονται γύρω από την τράπεζα.

«Νιώσαμε ότι έγινε σεισμός, πεταχτήκαμε από τα κρεβάτια μας» αναφέρουν κάτοικοι στο emakedonia.gr. Η τράπεζα βρίσκεται στο κέντρο του Ευόσμου και εκατοντάδες άνθρωποι ένιωσαν την έκρηξη. Πολλοί κάτοικοι έχουν κατέβει από τα διαμερίσματά τους, μεταξύ αυτών και οικογένειες με βρέφη.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές δεν υπήρχε προειδοποιητικό τηλεφώνημα στην ΕΛ.ΑΣ. για την τοποθέτηση βόμβας. Πάντως, όπως φαίνεται δεν είχαν στόχο τα ΑΤΜ, καθώς ο μηχανισμός τοποθετήθηκε μακριά από αυτά.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και της Πυροσβεστικής.