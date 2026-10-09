Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης ένας 41χρονος Τούρκος υπήκοος, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία ενός 49χρονου Ιρακινού, που σημειώθηκε στις αρχές Ιανουαρίου του 2024, στην περιοχή των Λαγκαδικίων Θεσσαλονίκης.

Το δικαστήριο επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση, κρίνοντας τον κατηγορούμενο ένοχο για ανθρωποκτονία με πρόθεση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, χωρίς να του αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό.

Η συνάντηση που κατέληξε σε αιματηρό επεισόδιο

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι δύο άνδρες φέρεται να διατηρούσαν φιλικές σχέσεις. Την ημέρα της δολοφονίας συναντήθηκαν σε υπαίθριο χώρο, έχοντας μαζί τους κρασί, ενώ άναψαν φωτιά για να ζεσταθούν. Αρχικά, στην παρέα τους βρισκόταν και ένα τρίτο άτομο, μέσω του οποίου συνεννοούνταν.

Για λόγους που δεν αποσαφηνίστηκαν, κάποια στιγμή ξέσπασε καβγάς ανάμεσα στους δύο άνδρες. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 41χρονος επιτέθηκε στον 49χρονο με μαχαίρι, καταφέροντάς του τρία χτυπήματα στον θώρακα.

Το θανατηφόρο χτύπημα στην καρδιά

Ένα από τα πλήγματα έπληξε την καρδιά του 49χρονου και αποδείχθηκε μοιραίο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η δύναμη των χτυπημάτων ήταν τέτοια, ώστε η λαβή του μαχαιριού αποκολλήθηκε και η λεπίδα παρέμεινε στο σώμα του θύματος.

Μετά την επίθεση, ο 41χρονος μετέφερε τη σορό σε παρακείμενο γήπεδο και την εγκατέλειψε σε απόκρημνο σημείο. Το άψυχο σώμα εντοπίστηκε το επόμενο πρωί από διερχόμενο οδηγό, ο οποίος είχε σταματήσει τυχαία στην περιοχή.

«Προσπαθούσα να σώσω τη ζωή μου»

Κατά την απολογία του, ο 41χρονος, ο οποίος δήλωσε ότι εργαζόταν ως δάσκαλος εικαστικών στην Τουρκία και εγκατέλειψε τη χώρα του για πολιτικούς λόγους, αναζητώντας άσυλο στην Ελλάδα, υποστήριξε ότι ενήργησε σε άμυνα.

Όπως ισχυρίστηκε, το θύμα τού επιτέθηκε και τον έπιασε από τον λαιμό. Τότε, σύμφωνα με όσα ανέφερε, άρπαξε ένα μαχαίρι που βρισκόταν κοντά στη φωτιά και κατάφερε τρία «τυφλά» χτυπήματα, καθώς βρισκόταν σε κατάσταση πανικού.

«Προσπαθούσα να σώσω τη ζωή μου», ανέφερε στην απολογία του, εκφράζοντας παράλληλα τη λύπη του για όσα συνέβησαν.

Οι ισχυρισμοί του κατηγορουμένου δεν οδήγησαν σε αλλαγή της πρωτόδικης απόφασης.

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για ανθρωποκτονία με πρόθεση και παράνομη οπλοφορία – οπλοχρησία, επιβάλλοντάς του ισόβια κάθειρξη χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικού.