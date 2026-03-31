Αναστάτωση προκλήθηκε στην ανατολική Θεσσαλονίκη, όταν λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας ξέσπασε φωτιά σε αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τις 00:30 όχημα, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε πιλοτή πολυκατοικίας στην οδό Παστέρ, στην Καλαμαριά, κάηκε ολοσχερώς.

Στο σημείο έσπευσαν 6 πυροσβέστες με δύο οχήματα, προκειμένου να σβήσουν τη φωτιά. Πέρα από το αυτοκίνητο, κάηκαν και δύο δίκυκλα που βρίσκονταν στην ίδια πιλοτή.

Αξίζει να σημειωθεί πως η ένταση της φωτιάς ήταν μεγάλη. Οι φλόγες και το θερμικό φορτίο έφτασαν στους πρώτους ορόφους.

Οι Αρχές εξετάζουν το σενάριο του εμπρησμού για το περιστατικό.