Σε νέα δικαστική περιπέτεια εμπλέκεται η 39χρονη γυναίκα που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο το 2020, όταν καταδικάστηκε για την απαγωγή και τη σεξουαλική κακοποίηση μιας 10χρονης μαθήτριας. Αυτή τη φορά, η κατηγορούμενη παραπέμπεται στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο για σοβαρότατα αδικήματα, μεταξύ των οποίων και ο ενδοοικογενειακός βιασμός της ίδιας της της μητέρας.

Το χρονικό της επίθεσης στη μητέρα της

Σύμφωνα με το βαρύτατο κατηγορητήριο, η εφιαλτική πράξη τελέστηκε τον Φεβρουάριο του 2020, μόλις λίγους μήνες πριν από την ευρέως γνωστή απαγωγή της ανήλικης. Η 39χρονη φέρεται να εξανάγκασε με τη χρήση σωματικής βίας τη μητέρα της σε σεξουαλικές πράξεις.

Η δράση της όμως δεν σταμάτησε εκεί, καθώς την αμέσως επόμενη ημέρα επιχείρησε εκ νέου να κακοποιήσει σεξουαλικά τη μητέρα της. Η δεύτερη αυτή απόπειρα πραγματοποιήθηκε μάλιστα μπροστά στα μάτια της μόλις 7 ετών κόρης της κατηγορούμενης.

Η σθεναρή αντίδραση και η διαφυγή

Η μητέρα της 39χρονης αντέδρασε δυναμικά στη νέα αυτή επίθεση. Προτάσσοντας αντίσταση, κατάφερε να απωθήσει την κόρη της μπροστά στην ίδια της την εγγονή και ειδοποίησε αμέσως τις αστυνομικές αρχές. Αντιλαμβανόμενη τον κίνδυνο σύλληψης, η 39χρονη τράπηκε σε φυγή.

Νέα στοιχεία για κακοποίηση φοιτήτριας

Η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμα μία σοβαρή κατηγορία, καθώς η 39χρονη βαρύνεται επιπλέον με τον βιασμό μιας 22χρονης φοιτήτριας. Η πράξη αυτή φέρεται να διαπράχθηκε μόλις λίγες ημέρες πριν από την απαγωγή της 10χρονης, στο ίδιο ακριβώς διαμέρισμα και με την ίδια μεθοδολογία.