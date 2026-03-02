Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των Αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών που εισέβαλαν σε κτηνοτροφική μονάδα στη Νυμφόπετρα, στη Θεσσαλονίκη και πήραν ζώα.

Πήραν τα ζώα στην πλάτη και εξαφανίστηκαν

Ειδικότερα, οι φερόμενοι ως δράστες, δεν δίστασαν να εισβάλλουν στη μονάδα, παρά τα μέτρα προστασίας, να αφαιρέσουν τα ζώα και στη συνέχεια να εξαφανιστούν, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Κάτοικοι της περιοχής και κτηνοτρόφοι ανησυχούν για την κατάσταση

Κάτοικοι της περιοχής αλλά και κτηνοτρόφοι δηλώνουν πως δεν γνωρίζουν πια από πού να προστατευτούν. Η ΕΛ.ΑΣ. έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

