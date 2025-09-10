Συγκλονιστικό βίντεο καταγράφει ληστεία-«αστραπή» σε κατάστημα της Θεσσαλονίκης, με πρωταγωνιστές έναν 14χρονο και δύο συνεργούς του.

Η ληστεία, που έγινε μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα, προκάλεσε πανικό στους υπαλλήλους του καταστήματος, καθώς οι δράστες, γνωστοί από προηγούμενη επίθεση, φρόντισαν να κινηθούν με απόλυτη ταχύτητα και αποφασιστικότητα.

Σύμφωνα με τα πλάνα που παρουσίασε το δελτίο ειδήσεων του Star, ο ένας από τους δράστες κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο και ακινητοποίησε υπάλληλο, ενώ οι άλλοι δύο άρπαξαν την ταμειακή μηχανή και τα χρήματα από διάφορα σημεία του καταστήματος.

«Πήραν και τα δίλεπτα, δεν άφησαν τίποτα», δήλωσε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος.

Η αστυνομία έθεσε αμέσως σε εφαρμογή ανθρωποκυνηγητό και, σε σύντομο χρονικό διάστημα, οι τρεις δράστες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν.