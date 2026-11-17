Σε ποινή φυλάκισης τριών ετών, με τριετή αναστολή, καταδικάστηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης ένας 25χρονος, ο οποίος κρίθηκε ένοχος, κατά πλειοψηφία, για παραβίαση προσωπικών δεδομένων με σκοπό βλάβης, επειδή διέρρευσε σε τρίτο πρόσωπο προσωπικές συνομιλίες που είχε ανταλλάξει με έναν 24χρονο, αποκαλύπτοντας στοιχεία για τον σεξουαλικό του προσανατολισμό.

Το δικαστήριο αναγνώρισε στον κατηγορούμενο το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας, ενώ τον αθώωσε από την κατηγορία της δημοσιοποίησης φωτογραφιών προσωπικού χαρακτήρα (πορνογραφικού περιεχομένου).

Όπως κρίθηκε από τους δικαστές, οι προσωπικές φωτογραφίες που είχε αποστείλει ο 24χρονος στον κατηγορούμενο ήταν «μιας προβολής», μπορούσαν δηλαδή να ανοιχτούν και να προβληθούν μόνο μία φορά, με αποτέλεσμα να μην εμφανίζονται κατά τον χρόνο που διακινήθηκαν τα στιγμιότυπα της συνομιλίας.

Η κατάθεση του 24χρονου: «Φοβήθηκα ποιος μπορεί να είναι ο επόμενος»

Περιγράφοντας ενώπιον του δικαστηρίου το χρονικό της υπόθεσης, ο 24χρονος κατέθεσε ότι γνώρισε τον κατηγορούμενο μέσω διαδικτυακής εφαρμογής τον Μάρτιο του 2024. Αρχικά αντάλλαξαν μηνύματα στο πλαίσιο μιας τυπικής γνωριμίας και στη συνέχεια φωτογραφίες, τόσο απλές, όσο και προσωπικού χαρακτήρα. Λόγω αμοιβαίας συμπάθειας, αποφάσισαν να συνεχίσουν την επικοινωνία τους σε άλλη διαδικτυακή εφαρμογή, ωστόσο η επαφή τους διήρκεσε μόλις δύο ημέρες προτού διακοπεί.

Ο εγκαλών υποστήριξε ότι έστειλε στον 25χρονο τουλάχιστον τρεις προσωπικές φωτογραφίες, ενώ σύμφωνα με τη δικογραφία, το επόμενο διάστημα ο κατηγορούμενος προώθησε το περιεχόμενο της συνομιλίας τους σε συμφοιτητή και φίλο του 24χρονου, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.

«Πιστεύω ότι ήθελε να με βλάψει. Ήταν αφέλειά μου, χαζομάρα μου. Δεν συνηθίζω να μοιράζομαι προσωπικές φωτογραφίες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 24χρονος, περιγράφοντας τον ψυχολογικό και κοινωνικό αντίκτυπο που είχε για τον ίδιο η αποκάλυψη στοιχείων της σεξουαλικής του ταυτότητας, την οποία δεν γνώριζαν ούτε οι φίλοι, ούτε οι γονείς του: «Κάποιοι απομακρύνθηκαν από τον κύκλο μου. Φοβήθηκα ποιος μπορεί να είναι ο επόμενος. Όλη αυτή η κατάσταση, πέρα από τον φόβο που μου δημιούργησε, είναι σαν θηλιά στον λαιμό μου. Δεν έχω καταφέρει να μιλήσω σε ψυχολόγο ακόμη, ούτε να γνωρίσω κάποιον άνθρωπο».

Η απολογία του 25χρονου: «Ήταν μια στιγμιαία επιπολαιότητα»

Από την πλευρά του, ο 25χρονος επέμεινε κατά την απολογία του ότι δεν απέστειλε φωτογραφίες, παρά μόνο στιγμιότυπα οθόνης (screenshots) της μεταξύ τους συνομιλίας. Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι προχώρησε στην κοινοποίηση των μηνυμάτων και ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του, υποστηρίζοντας πως «ήταν μια στιγμιαία επιπολαιότητα».