Επιμέλεια: Γ.Κ.

Σε ποινή φυλάκισης 37 μηνών καταδικάστηκε ένας 29χρονος από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης, για την κακοποίηση της ξαδέλφης του έπειτα από κοινή έξοδο και κατανάλωση αλκοόλ, τον Απρίλιο του 2021, σε περιοχή της Πέλλας.

Η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη ύστερα από καταγγελία της τότε 25χρονης γυναίκας, η οποία κατέθεσε ότι βρισκόταν σε κατάσταση μέθης και δεν μπορούσε να αντισταθεί στην πράξη.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο, με οριακή πλειοψηφία (4-3), για το αδίκημα της κατάχρησης ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη. Στον 29χρονο αναγνωρίστηκαν δύο ελαφρυντικά — του πρότερου έντιμου βίου και της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς — ενώ αποφασίστηκε η έφεση που άσκησε να έχει αναστέλλουσα ισχύ, με αποτέλεσμα να αφεθεί ελεύθερος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε εν μέρει τη σεξουαλική πράξη, υποστηρίζοντας ότι η 25χρονη «καταλάβαινε τι έκανε» και ότι «ό,τι συνέβη έγινε με τη συναίνεσή της».

Η ακροαματική διαδικασία πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, λόγω της φύσης της υπόθεσης.

