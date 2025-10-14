Ενοχη κρίθηκε νηπιαγωγός για τον πεντάχρονο που ξέφυγε από την προσοχή της και βγήκε στο δρόμο στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021. Η νηπιαγωγός κρίθηκε ένοχη από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο για έκθεση και καταδικάστηκε, με την αναγνώριση ελαφρυντικού, σε 6μηνη φυλάκιση με 3ετη αναστολή.

Την ενοχή της είχε ζητήσει η εισαγγελέας της έδρας σημειώνοντας πως το παιδί πέρασε διαδοχικά από τρεις πόρτες για να βρεθεί στο δρόμο της τάξης, του κτηρίου και της αυλής.

«Δεν κατάλαβα πως κάποιος άφησε την πόρτα ανοιχτή» απολογήθηκε η νηπιαγωγός, στην τάξη της οποίας φοιτούσε το παιδί. Η ίδια, όπως ανέφερε, διαπίστωσε την απουσία του κατά τη διαδικασία της καταμέτρησης. Το νήπιο εντοπίστηκε καλά στην υγεία του και τα πρώτα λόγια που είπε ήταν ότι «ήθελε να πάει σπίτι», κατέθεσε η μητέρα.

