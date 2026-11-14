Θύμα τηλεφωνικής απάτης κατήγγειλε ότι έπεσε γυναίκα 67 ετών, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η 67χρονη προέβη την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου σε καταγγελία στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, αναφέροντας ότι το μεσημέρι της 12ης Νοεμβρίου άγνωστοι την κάλεσαν στο κινητό της τηλέφωνο και προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ την εξαπάτησαν ισχυριζόμενοι ότι δήθεν υπήρχε διαρροή ρεύματος στην οικία της, με αποτέλεσμα να καταφέρουν να της αποσπάσουν 630 χρυσές λίρες, χρυσαφικά και χρήματα , συνολικής αξίας άνω των 500.000.

Την έρευνα έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.