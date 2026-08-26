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Στη σύλληψη ενός ημεδαπού προχώρησαν το πρωί της Τετάρτης (26/08) αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Ο συλληφθείς αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Η αστυνομική επιχείρηση οργανώθηκε και εκτελέστηκε μετά από συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., ο κατηγορούμενος κατείχε και αποθήκευε μεγάλες ποσότητες ηρωίνης, τις οποίες σχεδίαζε να διακινήσει σε διάφορες περιοχές του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης.

Τα ευρήματα των ερευνών

Κατά τη διάρκεια των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στην κατοικία του, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν:

– 4 συσκευασίες ηρωίνης, συνολικού βάρους 3 κιλών και 38 γραμμαρίων.

– Το χρηματικό ποσό των 300 ευρώ.

– 1 συσκευή κινητού τηλεφώνου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα και αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.