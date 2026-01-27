Η ειδική ομάδα παρεμπορίου, που έχει συσταθεί για να καταπολεμήσει το συγκεκριμένο φαινόμενο, το οποίο έχει τεράστιες συνέπειες στην οικονομία της χώρας, συνέλαβε δύο άτομα και επέβαλε διοικητικά πρόστιμα των 6.000 ευρώ, για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου και πώληση 611 παράνομων προϊόντων.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, που έχει συγκροτήσει και την εξειδικευμένη αυτή ομάδα, σε συνεργασία και με τη Δημοτική Αστυνομία της Θεσσαλονίκης, θα συνεχιστεί η διενέργεια ελέγχων κυρίως σε χώρους όπου παρουσιάζεται έντονη αγοραστική κίνηση, όπως στις παρυφές λαϊκών αγορών, με αποκλειστική αποστολή, την πάταξη του φαινομένου.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου 19-01-2026 έως 25-01-2026, σε λαϊκές αγορές στις περιοχές Αναλήψεως, Βούλγαρη, Ξηροκρήνης, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Πλατείας Αριστοτέλους:

• Ελέγχθηκαν (531) άτομα,

• Συνελήφθησαν (2) εξ’ αυτών,

• Επιβλήθηκαν (5) διοικητικά πρόστιμα ύψους (6.000) ευρώ συνολικά,

• Σχηματίστηκαν (14) δικογραφίες για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου και

• Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν (611) προϊόντα παρεμπορίου.