Μια πρωτοφανής υπόθεση περιβαλλοντικής αυθαιρεσίας ήρθε στο φως από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας Θεσσαλονίκης.

Ένας 84χρονος άνδρας φέρεται να κατασκεύασε παράνομα τσιμεντένιο φράγμα μέσα στην κοίτη του ποταμού Αξιού, λίγο πριν τις εκβολές του στον Θερμαϊκό Κόλπο, προκειμένου να συγκρατεί το νερό για την άρδευση καλλιεργειών.

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε επιπλέον ότι επί σειρά ετών πραγματοποιούνταν εργασίες εκβάθυνσης με βαρέα μηχανήματα, προκαλώντας σοβαρή αλλοίωση στο οικοσύστημα, με τη δικογραφία να οδηγείται πλέον στην Εισαγγελία.

H παράνομη κατασκευή στον Αξιό

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας που διεξήγαγε το Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, ο 84χρονος κατηγορούμενος προχώρησε τα προηγούμενα χρόνια στην κατασκευή ενός τσιμεντένιου φράγματος απευθείας μέσα στην κοίτη του Αξιού, σε μικρή απόσταση από τις εκβολές του στον Θερμαϊκό Κόλπο.

Σκοπός της αυθαίρετης αυτής κατασκευής ήταν η τεχνητή συγκράτηση των υδάτων του ποταμού και η εκτροπή τους για την άρδευση αγροτικών εκτάσεων της ευρύτερης περιοχής.

Η δράση του 84χρονου δεν περιορίστηκε μόνο στη στατική κατασκευή του φράγματος. Από την έρευνα των Αρχών διαπιστώθηκε ότι κατά το διάστημα από το 2021 έως και το 2025, κάθε Μάιο, γινόταν συστηματική χρήση βαρέων χωματουργικών μηχανημάτων στο σημείο.

Οι εργασίες περιλάμβαναν εκβάθυνση της κοίτης του ποταμού και κατασκευή αναχώματος γύρω από τις τσιμεντένιες εγκαταστάσεις.

Πλήγμα στο οικοσύστημα και τον Θερμαϊκό

Όπως υπογραμμίζει η επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, οι συγκεκριμένες αυθαίρετες επεμβάσεις επέφεραν καίριο πλήγμα στο περιβάλλον, αφού προκάλεσαν διαταραχή της οικολογικής ισορροπίας στα νερά του Αξιού αλλά και του Θερμαϊκού Κόλπου, αρνητικές επιπτώσεις στους υδρόβιους οργανισμούς της περιοχής, υποβάθμιση και καταστροφή της παραποτάμιας και υδρόβιας βλάστησης.

Σε βάρος του 84χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της ειδικής νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή για τα περαιτέρω.