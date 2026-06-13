Ένας από τους πλέον γνωστούς επιχειρηματίες του κατασκευαστικού κλάδου στην Αλβανία, ο 53χρονος Ιλίρ Στούφι, συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη έπειτα από επιχείρηση των ελληνικών Αρχών, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία της INTERPOL μετά από ένταλμα της Ειδικής Εισαγγελίας κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος της Αλβανίας (SPAK).

Θεσσαλονίκη: Πώς έγινε η σύλληψη

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, λίγες ώρες μετά την είσοδό του στην Ελλάδα, από συνοριακό σταθμό της Βόρειας Ελλάδας.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ο 53χρονος καταζητείται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, στο πλαίσιο έρευνας που αφορά διεθνές δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, μέσω επενδύσεων στον κατασκευαστικό τομέα.

Συγκεκριμένα, ο Αλβανός επιχειρηματίας περιλαμβάνεται στους 20 κατηγορούμενους της μεγάλης έρευνας της SPAK για το διεθνές κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης σε όλη την Ευρώπη και το ξέπλυμα χρήματος μέσω επενδύσεων στον κατασκευαστικό κλάδο.

Η έρευνα της SPAK και οι κατηγορίες

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς η έρευνα της SPAK δεν περιορίζεται μόνο στο κύκλωμα ναρκωτικών, αλλά επεκτείνεται και σε μεγάλες επενδύσεις ακινήτων στην Αλβανία, με τις Αρχές να έχουν δεσμεύσει εκατοντάδες τραπεζικούς λογαριασμούς, ακίνητα και κατασκευαστικά έργα αξίας άνω των 100 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η ίδια Εισαγγελική Αρχή βρίσκεται στο επίκεντρο άλλης ιδιαίτερα ευαίσθητης έρευνας που αφορά το πολυτελές τουριστικό project του Τζάρεντ Κούσνερ στις περιοχές Ζβέρνετς και Σάζαν της νότιας Αλβανίας.

Η περιοχή του Ζβέρνετς βρίσκεται στο επίκεντρο τόσο της έρευνας της SPAK για τις αμφισβητούμενες αγοραπωλησίες γης, όσο και των αντιδράσεων για το πολυτελές θέρετρο που προωθεί η εταιρεία Affinity Partners του Τζάρεντ Κούσνερ.

Διεθνή μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η Αλβανική Εισαγγελία διερευνά τις αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και τις μεταβιβάσεις γης που άνοιξαν τον δρόμο για την επένδυση, η οποία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις κατοίκων, περιβαλλοντικών οργανώσεων και πολιτικών κομμάτων.

Αν και μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει άμεση σύνδεση του Ιλίρ Στούφι με την επένδυση του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, η σύλληψή του έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η SPAK ερευνά παράλληλα πρόσωπα και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των ακινήτων, και των παραθαλάσσιων αναπτύξεων στη νότια Αλβανία, με επίκεντρο ακριβώς τις περιοχές όπου σχεδιάζεται το επενδυτικό σχέδιο του Κούσνερ.

Η έρευνα της SPAK αγγίζει πρόσωπα και εταιρείες που συνδέονται με ιδιοκτησιακές διαμάχες στην ίδια περιοχή όπου σχεδιάζεται η επένδυση του Κούσνερ, ενώ μεταξύ των προσώπων που κατονομάζονται στις δικογραφίες βρίσκεται και ο επιχειρηματίας Αρτούρ Σέχου, ο οποίος εμφανίζεται σε δημοσιεύματα ως βασικός παράγοντας στις επίμαχες εκτάσεις του Ζβέρνετς.