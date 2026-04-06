Τραγική κατάληξη είχε η χθεσινή πεζοπορία ενός 58χρονου άνδρα στο Αγγελοχώρι Θεσσαλονίκης. Είχε βγει βόλτα με τον σκύλο του, ωστόσο κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας έπεσε από ύψος 40 μέτρων, στα βράχια. Ο σκύλος επέστρεψε μόνος του στο σπίτι και οι συγγενείς του άνδρα ειδοποίησαν τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις από τη 2η ΕΜΑΚ, το λιμενικό και εθελοντές του Δήμου Θερμαϊκού, όπου εντόπισαν τον άτυχο άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του. Τον παρέλαβε το λιμενικό μεταφέροντας τον στο λιμάνι της Μηχανιώνας, όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο 58χρονος διακομίσθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ όντα πολυτραυματίας, αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.