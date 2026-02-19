Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη, όταν κατέρρευσε σιδερένια καγκελόπορτα στην είσοδο του Δημόσιο Ειδικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που έπληξαν την περιοχή.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της TV100, από καθαρή τύχη δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός, παρά το γεγονός ότι εκείνη την ώρα μαθητές και εκπαιδευτικοί εισέρχονταν στον χώρο του σχολείου.

«Έπεσε πίσω από την πλάτη μας»

Εργαζόμενοι που έφτασαν το πρωί στο σχολείο αντίκρισαν τη βαριά μεταλλική καγκελόπορτα πεσμένη στο έδαφος, λίγα μόλις δευτερόλεπτα αφότου είχαν περάσει την είσοδο.

«Έπεσε κυριολεκτικά πίσω από την πλάτη μας την ώρα που τρεις γυναίκες εκπαιδευτικοί μπαίναμε μέσα το πρωί», ανέφερε χαρακτηριστικά εργαζόμενη, περιγράφοντας τις στιγμές που εκτυλίχθηκαν.

Καθημερινή διέλευση εκατοντάδων μαθητών και εργαζομένων

Στο ίδιο συγκρότημα συστεγάζονται το Ειδικό Γυμνάσιο και το 1ο ΕΝΕΕΓΥΛ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα καθημερινά να διέρχονται από την είσοδο περίπου 180 μαθητές και 100 εργαζόμενοι.