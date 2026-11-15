Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 15 Νοεμβρίου στην ανατολική Θεσσαλονίκη, όταν τμήμα ενός εγκαταλελειμμένου διατηρητέου κτηρίου κατέρρευσε επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας, σε μικρή απόσταση από τη συμβολή της με την οδό Μαρτίου.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε στις 15:40 και έσπευσε άμεσα στο σημείο με δυνάμεις της για προληπτικούς λόγους.

Από την πτώση των υλικών δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός. Ωστόσο, οι αρμόδιες Αρχές προχώρησαν στον αποκλεισμό της περιμέτρου, καθώς κρίνεται υπαρκτός ο κίνδυνος αποκόλλησης και άλλων τμημάτων της κατασκευής, ενώ παράλληλα διερευνώνται τα αίτια της κατάρρευσης.

Η αρχιτεκτονική ταυτότητα και η ιστορία του ακινήτου

Το συγκεκριμένο ακίνητο αποτελεί ένα από τα ελάχιστα ιστορικά κτήρια που έχουν διασωθεί στην άλλοτε ακμαία «οδό των Εξοχών». Πρόκειται για ένα επιβλητικό τριώροφο διατηρητέο κτίσμα με ημιυπόγειο, το οποίο εκτείνεται σε συνολική επιφάνεια άνω των 600 τετραγωνικών μέτρων, εντός οικοπέδου σχεδόν μισού στρέμματος.

Πριν εγκαταλειφθεί οριστικά και αφεθεί στη φθορά του χρόνου, το κτήριο έσφυζε από ζωή και φιλοξενούσε ποικίλες χρήσεις. Στο ισόγειό του λειτουργούσε παλαιοπωλείο, ενώ στους υπόλοιπους χώρους και το πίσω τμήμα του, στεγάζονταν κατά το παρελθόν επιχείρηση εστίασης και φροντιστήριο.