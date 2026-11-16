Ένα ακόμη κομμάτι της παλιάς Θεσσαλονίκης κινδυνεύει να χαθεί, μετά την κατάρρευση τμήματος της ιστορικής Βίλας Νεχαμά στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας, ενός από τα ελάχιστα αρχοντικά που έχουν απομείνει από την περίφημη «Συνοικία των Εξοχών».

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, 15 Νοεμβρίου, όταν τμήμα του εγκαταλελειμμένου διατηρητέου αποκολλήθηκε και κατέρρευσε, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε περίπου στις 15:40, ενώ στο σημείο έφτασαν και δυνάμεις της Αστυνομίας, οι οποίες προχώρησαν στον αποκλεισμό του χώρου για προληπτικούς λόγους. Από την πτώση, ευτυχώς, δεν σημειώθηκε τραυματισμός.

Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν ότι μετά την κατάρρευση δημιουργήθηκε μεγάλο σύννεφο σκόνης, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν πλέον την κατάσταση του υπόλοιπου κτιρίου, καθώς υπάρχει φόβος αποκόλλησης και άλλων τμημάτων.

Επικίνδυνο από το 2018

Η κατάρρευση δεν φαίνεται να αποτέλεσε ένα εντελώς απρόβλεπτο περιστατικό.

Σύμφωνα με την αντιδήμαρχο Αστικής Ανάπτυξης και Πολεοδομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης Δήμητρα Αγκαθίδου, οι αρμόδιες υπηρεσίες είχαν ενημερωθεί ήδη από το 2018 για προβλήματα επικινδυνότητας στο συγκεκριμένο κτίριο, έπειτα και από αναφορές πολιτών.

Κατά την ίδια ενημέρωση, η υπόθεση είχε απασχολήσει τόσο τον Δήμο Θεσσαλονίκης όσο και το Υπουργείο Πολιτισμού, ενώ είχε φτάσει ακόμη και στον εισαγγελέα λόγω ζητημάτων που αφορούσαν τη συμμόρφωση με τις υποδείξεις για τη λήψη πρόσθετων μέτρων προστασίας.

Τριμελής επιτροπή είχε χαρακτηρίσει το ακίνητο επικινδύνως ετοιμόρροπο, κρίνοντας ότι τα μέτρα που είχαν ληφθεί μέχρι τότε δεν επαρκούσαν.

Μεταξύ των παρεμβάσεων που είχαν κριθεί αναγκαίες ήταν η απομάκρυνση επικίνδυνων τμημάτων, η ενίσχυση των σκαλωσιών και η τοποθέτηση υψηλότερων προστατευτικών λαμαρινών, ώστε να μην πέσουν υλικά προς τον δρόμο, το πεζοδρόμιο ή γειτονικά κτίρια.

Ένα αρχοντικό ηλικίας σχεδόν 120 ετών

Η Βίλα Νεχαμά χτίστηκε το 1907 από τον τραπεζίτη Αλβέρτο Νεχαμά, έναν εύπορο κάτοικο της Θεσσαλονίκης με σημαντική ακίνητη περιουσία στην πόλη.

Το κτίριο αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της εποχής κατά την οποία η σημερινή λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας ήταν γνωστή ως «Λεωφόρος των Εξοχών» ή «των Πύργων», μία περιοχή όπου εύπορες οικογένειες της Θεσσαλονίκης έχτιζαν μεγάλες επαύλεις έξω από τον τότε πυρήνα της πόλης.

Η περιοχή άλλαξε δραματικά μέσα στον 20ό αιώνα, καθώς τα περισσότερα από αυτά τα αρχοντικά κατεδαφίστηκαν και στη θέση τους ανεγέρθηκαν πολυκατοικίες. Όσα διασώθηκαν αποτελούν σήμερα σπάνια ίχνη της αρχιτεκτονικής και κοινωνικής ιστορίας της Θεσσαλονίκης.

Από διώροφη κατοικία σε τριώροφο κτίριο

Σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία που παραθέτει ο αρχιτέκτονας Βασίλης Κολώνας, η Βίλα Νεχαμά ήταν αρχικά διώροφη.

Την περίοδο 1940-1945 φέρεται να προστέθηκε ο τρίτος όροφος, ενώ ακολούθησαν και σημαντικές εσωτερικές μετατροπές. Στα μέσα της δεκαετίας του 1950 πραγματοποιήθηκαν νέες διαρρυθμίσεις, με στόχο τη δημιουργία ανεξάρτητων κατοικιών.

Το 1954 το ακίνητο άλλαξε ιδιοκτησία, ενώ τις επόμενες δεκαετίες πέρασε από πολλές διαφορετικές χρήσεις.

Μπαρ, εστιατόρια, φροντιστήρια και παλαιοπωλείο

Η Βίλα Νεχαμά δεν παρέμεινε μόνο κατοικία.

Κατά καιρούς φιλοξένησε μπαρ, εστιατόρια και φροντιστήρια, ενώ στα τελευταία χρόνια λειτουργούσε στο ισόγειο και την αυλή της παλαιοπωλείο.

Τη δεκαετία του 1990 στους χώρους της λειτούργησε και το «Μαντάτο», γνωστό jazz bar της Θεσσαλονίκης, όπου πραγματοποιούνταν μουσικές εμφανίσεις.

Το κτίριο χαρακτηρίστηκε διατηρητέο το 1985, ενώ το εξωτερικό του είχε αποκατασταθεί το 2019.

Η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική της

Αρχιτεκτονικά, η Βίλα Νεχαμά ανήκει στον εκλεκτικιστικό ρυθμό που χαρακτήριζε πολλά από τα μεγάλα αρχοντικά της Θεσσαλονίκης στις αρχές του 20ού αιώνα.

Η κύρια όψη οργανώνεται συμμετρικά, με έντονα διακοσμητικά στοιχεία, εξώστες και ανάγλυφες λεπτομέρειες. Ξεχωρίζουν οι ανάγλυφες γραμμές στις όψεις, οι φυτικές παραστάσεις, τα μενταγιόν πάνω από τα ανοίγματα και τα μεταλλικά κιγκλιδώματα με φυτικά μοτίβα.

Στο πίσω μέρος η διακόσμηση είναι πιο λιτή, ενώ στα ξύλινα κουφώματα διακρίνονται επιρροές Art Nouveau.

Το κτίριο έχει συνολική επιφάνεια άνω των 600 τετραγωνικών μέτρων και βρίσκεται σε οικόπεδο σχεδόν μισού στρέμματος.

Ένα από τα τελευταία ίχνη της «Συνοικίας των Εξοχών»

Η σημασία της Βίλας Νεχαμά ξεπερνά την αρχιτεκτονική της αξία.

Αποτελεί ένα από τα ελάχιστα σωζόμενα κομμάτια μιας Θεσσαλονίκης που έχει σχεδόν εξαφανιστεί: της εποχής των μεγάλων επαύλεων κατά μήκος της σημερινής Βασιλίσσης Όλγας, όπου συνυπήρχαν εύπορες εβραϊκές, ελληνικές και ευρωπαϊκές οικογένειες.

Σήμερα, η κατάρρευση τμήματος του κτιρίου επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της προστασίας των ιστορικών διατηρητέων της πόλης και κυρίως όσων έχουν ήδη εμφανίσει σοβαρά προβλήματα στατικότητας.

Το σημείο παραμένει αποκλεισμένο υπό τον φόβο νέας πτώσης τμημάτων, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες της κατάρρευσης και τα επόμενα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την ασφάλεια του κτιρίου και των περαστικών.