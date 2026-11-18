Σε τραγωδία εξελίχτηκε ένας διαπληκτισμός το απόγευμα της Τρίτης, 17 Νοεμβρίου, στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα ένας 58χρονος άνδρας να χάσει τη ζωή του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 18:00. Ο άτυχος άνδρας ενεπλάκη σε σφοδρή λεκτική αντιπαράθεση με δύο άτομα, ηλικίας 46 και 83 ετών. Η αφορμή για τον καβγά φέρεται να ήταν οι υλικές ζημιές που είχαν προκληθεί στο αυτοκίνητο του κουνιάδου του θύματος.

Εν μέσω της μεγάλης έντασης, ο 58χρονος έχασε τις αισθήσεις του και σωριάστηκε στο έδαφος. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε εσπευσμένα σε εφημερεύον νοσοκομείο της πόλης. Δυστυχώς, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, ο άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή.

Μετά το μοιραίο συμβάν, άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Παύλου Μελά πέρασαν χειροπέδες στους δύο άλλους εμπλεκόμενους (46 και 83 ετών). Όπως επιβεβαιώνει η ΕΛ.ΑΣ. σε επίσημη ανακοίνωσή της, σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης.

Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να πέσει φως στις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχτηκε το περιστατικό. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο έχει μπει και το ιατρικό ιστορικό του 58χρονου, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην κατάρρευσή του.