Από τύχη δεν τραυματίστηκε εργαζόμενος στο μηχανοστάσιο Θεσσαλονίκης, όταν αποκολλήθηκε ένα μεγάλο κομμάτι σοβά από το ταβάνι κι έπεσε στο πάτωμα, στον χώρο όπου βρίσκονται τα κανάλια εργασιών συντήρησης των μηχανών, το Σάββατο (18/10).

Εκείνη τη στιγμή, ευτυχώς δεν εκτελούνταν εργασίες και από τύχη δε σημειώθηκε εργατικό ατύχημα.

Μετά το συμβάν, συγκλήθηκε συνέλευση των εργαζομένων και αποφασίστηκε η παύση κάθε εργασίας μέχρι να γίνουν εργασίες συντήρησης του κτιρίου, αφού δεν είναι η πρώτη φορά που γίνονται μάρτυρες παρόμοιου περιστατικού. Την επόμενη μέρα, ήρθε συνεργείο που ξεκίνησε τις εργασίες συντήρησης της οροφής.

Όπως επεσήμανε o Νίκος Τσακλίδης, χειριστής αλλαγής τροχιάς και εκλγεμένο μέλος του ΔΣ του Σωματείου Εργαζόμενων της Ηellenic Train, «η εταιρία της Ηellenic Τrain συνεχίζει να βαδίζει στις ίδιες ράγες, δηλαδή αυτές της απαξίωσης της ασφάλειας των εργαζομένων και λειτουργεί με μοναδικό κριτήριο το μέγιστο κέρδος. Για αυτό τον λόγο δεν είναι διατεθειμένη να κάνει κανέναν προληπτικό έλεγχο όπως την καλούσαν να πράξει οι εργαζόμενοι το προηγούμενο διάστημα. Οι εργαζόμενοι μπορούν να κερδίσουν μόνο παλεύοντας οργανωμένα απέναντι στα κέρδη της εταιρίας και βάζοντας μπροστά τις δικές τους ανάγκες όπως αποδείχθηκε για άλλη μια φορά. Όταν σταμάτησαν οι εργαζόμενοι την δουλειά, άρα και την βασική πηγή κέρδους για την εταιρία, τότε ήρθαν τα συνεργεία συντήρησης».

