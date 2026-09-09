Σε ισχύ τίθενται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, από τη Διεύθυνση Τροχαίας, λόγω προγραμματισμένων εργασιών. Η διακοπή θα διαρκέσει από τις 11 το βράδυ της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου έως τις 5 το πρωί της επομένης, επηρεάζοντας το τμήμα μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ5 (Παπαγεωργίου) και Κ6 (Μετεώρων) και στις δύο κατευθύνσεις.

Στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά, η κυκλοφορία θα διακοπεί πλήρως στο ύψος της εξόδου προς Ευκαρπία (Δημοτικό Γήπεδο).

Όλα τα οχήματα που κινούνται από τη Δυτική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο προς Ευκαρπία και θα διοχετεύονται μέσω των οδών Γιάννη Ρίτσου και Θησέως προς τη Λεωφόρο Στρατού, ενώ η περαιτέρω μετακίνηση θα γίνεται μέσω του κέντρου της πόλης.

Παράλληλα, θα παραμείνει κλειστή η ράμπα εισόδου προς την Περιφερειακή στο ρεύμα προς ανατολικά στο ύψος των Νοσοκομείων.

Στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, τα οχήματα θα ακινητοποιούνται στο ύψος του Α/Κ Κ6 (Μετεώρων) και θα εκτρέπονται υποχρεωτικά μέσω της αντίστοιχης εξόδου. Η συνέχεια της διαδρομής τους θα διεξάγεται μέσω της Λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου και του υπόλοιπου αστικού ιστού.

Οι οδηγοί καλούνται να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να συμμορφώνονται αυστηρά με τις πινακίδες σήμανσης για την πρόληψη ατυχημάτων και την αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης.