Δεκάδες αλιευτικά σκάφη έχουν παραταχθεί από νωρίς το πρωί κατά μήκος του Θερμαϊκού, συνθέτοντας μια εικόνα που μαρτυρά την οριακή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο κόσμος της αλιείας.

Οι επαγγελματίες ψαράδες της Θεσσαλονίκης αποφάσισαν να σκληρύνουν τη στάση τους, προχωρώντας σήμερα Σάββατο, σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, αποκλείοντας την είσοδο του εμπορικού λιμανιού της πόλης.

Έτσι στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την πολιτεία πως τα περιθώρια βιωσιμότητας για τις επιχειρήσεις και τις οικογένειές τους έχουν πλέον στερέψει οριστικά.

Αυτή η δυναμική παρέμβαση αποτελεί την κορύφωση ενός ευρύτερου κύματος αντιδράσεων που άρχισε από την πρώτη ημέρα του Οκτωβρίου, εγκαινιάζοντας μια πανελλαδική απεργία του κλάδου, δίχως προκαθορισμένη ημερομηνία λήξης.

Οι ψαράδες δηλώνουν ανυποχώρητοι αν δεν δοθούν ουσιαστικές και άμεσες λύσεις στα προβλήματα που τους μαστίζουν.

Στην κορυφή της λίστας με τις διεκδικήσεις τους βρίσκεται το δυσβάσταχτο κόστος ενέργειας, το οποίο σύμφωνα με τους ίδιους, λειτουργεί ως απαγορευτικό για να λύσουν τους κάβους. Οι εκπρόσωποι των συλλόγων εξηγούν πως οι τρέχουσες τιμές συνθλίβουν το εισόδημά τους, γι’ αυτό και αξιώνουν μια γενναία κρατική παρέμβαση στο ναυτιλιακό πετρέλαιο, ζητώντας να διαμορφωθεί η τιμή του με αυξημένη επιδότηση στα σαράντα πέντε λεπτά ανά λίτρο.

Πέρα όμως από το πετρέλαιο, οι ψαράδες βρίσκονται αντιμέτωποι και με απρόβλεπτους φυσικούς παράγοντες που συρρικνώνουν τον τζίρο τους.

Ζητούν επιτακτικά τη θέσπιση ενός δίκαιου μηχανισμού αποζημιώσεων που θα καλύπτει τις συχνές και δαπανηρές φθορές που προκαλούν τα δελφίνια στα εργαλεία και τα δίχτυα τους, αλλά και την οικονομική αιμορραγία που υφίστανται σε περιόδους που το φυτοπλαγκτόν καταστρέφει ραγδαία τα αλιεύματά τους.