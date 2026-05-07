Χειροπέδες πέρασαν οι Αρχές σε έναν 31χρονο άνδρα μετά από δύο περιστατικά ληστείας στη Θεσσαλονίκη.

Οι ληστείες σημειώθηκαν μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα τα ξημερώματα της Τετάρτης (06/05).

Το πρώτο «χτύπημα» καταγράφηκε σε μίνι μάρκετ στην οδό Ίωνος Δραγούμη 45, στο κέντρο της πόλης, με τον δράστη να εισέρχεται με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και κρατώντας αιχμηρό αντικείμενο. Αφού απείλησε τον υπάλληλο, απέσπασε χρήματα από το ταμείο και αποχώρησε πεζός.

Λίγο αργότερα, ο 31χρονος επιχείρησε να πραγματοποιήσει και δεύτερη ληστεία στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Ο δράστης μπήκε σε ένα ακόμη μίνι μάρκετ, χωρίς να καταφέρει να ολοκληρώσει την πράξη του, καθώς ο εργαζόμενος του καταστήματος ενεργοποίησε το κουμπί πανικού, ειδοποιώντας άμεσα την Άμεση Δράση.

Ο 31χρονος αντιλήφθηκε την κίνηση αυτή και τράπηκε σε φυγή.

Ο υπάλληλος που βρέθηκε τετ- α-τετ με τον δράστη περιέγραψε τις στιγμές αγωνίας που έζησε:

«Έγινε 4:40 το πρωί, έρχεται ένας πελάτης κουκουλωμένος με πράσινο μπουφάν ουσιαστικά δε φαινόταν το πρόσωπο του, μόνο τα μάτια του. Μου βγάζει ένα μάλλον πολυεργαλείο, δε το κοίταξα καλά και μου λέει φέρε όλα τα λεφτά από το ταμείο. Εγώ κατάλαβα τι έγινε, έκανα ένα βήμα πίσω, πάτησα το κουμπί πανικού, με κατάλαβε και έτρεξε. Ήμουν σχετικά ψύχραιμος, δε μου έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Ο δράστης κατάλαβε ότι θα ρθει η αστυνομία και έτρεξε. Η αστυνομία ήρθε σε 2 λεπτά τους έδωσα μια περιγραφή και μέσα σε 10 λεπτά τον είχαν φέρει».

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία και απόπειρα ληστείας.

