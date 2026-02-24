Ένας 47χρονος κρατούμενος απέδρασε από το «Ιπποκράτειο» Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) μετά από καρδιακή προσβολή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το μεσημέρι της Δευτέρας, 23 Φεβρουαρίου, άνοιξε το παράθυρο της ΜΕΘ, βγήκε στο μπαλκόνι του τρίτου ορόφου, πέρασε σε διπλανό θάλαμο και από εκεί κατάφερε να διαφύγει.

Οι δύο αστυνομικοί που τον φρουρούσαν τον αντιλήφθηκαν και τον καταδίωξαν μέχρι το κυλικείο του νοσοκομείου, ωστόσο ο 47χρονος τελικά ξέφυγε. Όπως ανέφερε αξιωματικός της Ελληνική Αστυνομία, ο κρατούμενος «έφυγε με τους όρους», χωρίς να διευκρινίζονται περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι Αρχές τον αναζητούν, ενώ παραμένει άγνωστο αν η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο, δεδομένου ότι είχε υποστεί σοβαρό καρδιολογικό επεισόδιο πριν μεταφερθεί από τις φυλακές στο νοσοκομείο.