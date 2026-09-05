Στη σύλληψη ενός 27χρονου και μιας 24χρονης προχώρησαν το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, βάζοντας τέλος στην ομηρία έξι ατόμων που ζούσαν εφιαλτικές στιγμές στα χέρια τους.

Οι δύο δράστες κρατούσαν παράνομα τους έξι άνδρες από το Πακιστάν και το Αφγανιστάν εγκλωβισμένους σε σπίτι στην περιοχή του Δενδροποτάμου, ασκώντας πάνω τους σωματική βία και εκτοξεύοντας απειλές. Παράλληλα, τους είχαν αφαιρέσει τα κινητά τηλέφωνα, ώστε να είναι αδύνατη οποιαδήποτε επικοινωνία με τις οικογένειές τους ή τις αρχές.

Η επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη διάσωση των θυμάτων οργανώθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης, με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ, στο πλαίσιο ερευνών για κυκλώματα παράνομης μεταφοράς μη νόμιμων μεταναστών.

Κατά τη διάρκεια της εφόδου, ο 27χρονος συλληφθείς, ο οποίος διέμενε επίσης παράνομα στη χώρα, προσπάθησε να διαφύγει, αλλά ακινητοποιήθηκε άμεσα από τις δυνάμεις της αστυνομίας. Στον χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χρηματικό ποσό, τρία κινητά τηλέφωνα, καθώς και μια ξύλινη βέργα με την οποία ασκούσαν βία στα θύματα.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για τα αδικήματα της αρπαγής από κοινού, της παροχής καταλύματος και της απλής συνέργειας σε προώθηση μη νόμιμων μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.