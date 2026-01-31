Ένταση και προσαγωγές σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου (31/1) στη Θεσσαλονίκη, ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομικούς της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με το thestival.gr, ομάδα διαδηλωτών είχε συγκεντρωθεί κοντά στον Λευκό Πύργο, προκειμένου να εμποδίσει την ακροδεξιά συγκέντρωση της εθνικιστικής οργάνωσης «Ιερός Λόχος», με αφορμή την επέτειο των Ιμίων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, όλα έγιναν όταν η ομάδα διαδηλωτών επέστρεφε στην Καμάρα, προκειμένου να ολοκληρώει τη συγκέντρωσή της. Τότε, αστυνομικοί των ΜΑΤ προχώρησαν σε χρήση κρότου-λάμψης και προσήγαγαν τέσσερα άτομα.

Δείτε βίντεο: