Αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, από κοινού με κλιμάκιο υπαλλήλων του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος διαπίστωσαν εκτεταμένη ρύπανση εντός εταιρείας στην περιοχή του Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης.

Μέσα στην εταιρεία βρέθηκαν σωροί με απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, ξυλείας, παλαιών μετάλλων, ηλεκτρικού- ηλεκτρονικού εξοπλισμού κ.ά.

Συνελήφθη 46χρονος, σε βάρος του οποίου, καθώς και σε βάρος 32χρονου και 46χρονης, σχηματίστηκε κατά περίπτωση δικογραφία για παράβαση των Νόμων για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως και για πλαστογραφία.

Ειδικότερα, χθες, Τρίτη, πραγματοποιήθηκε αυτοψία-περιβαλλοντική επιθεώρηση στην εταιρεία που δραστηριοποιείται στην ανακύκλωση απορριμμάτων και στο εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων, η οποία λειτουργεί επ’ ονόματι του 32χρονου.

Ο 46χρονος, ως αποκλειστικός διαχειριστής του χώρου, βρισκόταν στον χώρο και συνελήφθη, καθώς παρουσίασε πλαστά νομιμοποιητικά έγγραφα για τη λειτουργία της επιχείρησης, η οποία λειτουργούσε χωρίς νόμιμη άδεια και χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Μετά από αυτοψία, διαπιστώθηκαν διάσπαρτοι σωροί με απόβλητα, μηχανήματα συμπίεσης πλαστικού και ξύλου, καθώς και θρυμματιστές των εν λόγω αποβλήτων (εκτός ΑΕΚΚ).

Αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών ήταν ο κίνδυνος ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα, καθώς και η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

Ο 46χρονος προμηθεύτηκε τα πλαστά πιστοποιητικά έγγραφα από την 46χρονη, η οποία είχε αναλάβει τη διαδικασία για την αδειοδότηση της εν λόγω επιχείρησης.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.