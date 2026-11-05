Άγνωστοι λήστεψαν κατασκευαστική εταιρεία στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην περιοχή Χαριλάου με την λεία να είναι 1 εκατομμύριο ευρώ.

Οι δράστες φέρονται να μπήκαν στο κτήριο με κλειδί, καθώς δεν υπήρχαν σημάδια διάρρηξης.

Ειδικότερα, εισέβαλαν στον χώρο της εταιρείας και πήραν το χρηματοκιβώτιο, το οποίο δεν ήταν βιδωμένο στο πάτωμα και περιείχε 1 εκατομμύριο ευρώ, μπλοκ επιταγών, δύο λάπτοπ και έγγραφα.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις νυχτερινές ώρες της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου και σύμφωνα με πληροφορίες, η τεχνική – κατασκευαστική εταιρεία ασχολείται με ασφαλτοστρώσεις δρόμων στους δήμους της περιοχής.

Το Αστυνομικό Τμήμα Χαριλάου διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.