Ένας 28χρονος ληστής προσπάθησε χθες να κλέψει τρία άτομα.

Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό σημειώθηκε στην Θεσσαλονίκη στην περιοχή της Ανάληψης χθες περίπου στις 04:00 τα ξημερώματα.

Ο 28χρονος προσπάθησε να ληστέψει τρεις νεαρούς με απειλή κάνοντας πως είχε όπλο μέσα στο μπουφάν του. Με αυτόν τον τρόπο προσπάθησε χωρίς επιτυχία να τους πάρει τα χρήματά τους. Στη συνέχεια συνελήφθη από την αστυνομία, αλλά από τον έλεγχο που του έγινε δεν βρέθηκε να έχει στην κατοχή του κάποιο όπλο.

Αναλυτικά, σε ανακοίνωσή της Αστυνομίας:

Συνελήφθη χθες (23-11-2025) τα ξημερώματα στην περιοχή της Ανάληψης, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, 28χρονος ημεδαπός, διότι με απειλή επικείμενης χρήσης όπλου ζήτησε από τρεις νεαρούς ημεδαπούς να του παραδώσουν τα χρήματά τους.

Πηγή: TyposThes