Στην Θεσσαλονίκη επικεντρώνεται σήμερα ο εορτασμός της Εθνικής επετείου με την μεγάλη στρατιωτική παρέλαση και τα νέα οπλικά συστήματα που θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στο κοινό.

Την ίδια ώρα σε Αθήνα και Πειραιά οι εκδηλώσεις μνήμης κορυφώθηκαν με μαθητικές παρελάσεις.

Ειδικότερα, κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας παρέλασαν αντιπροσωπευτικά τμήματα μαθητών και μαθητριών των σχολείων της Αθήνας, προσκόπων, οδηγών και Ατόμων με Αναπηρία, έμπροσθεν του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη παρουσία της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη.

Η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην Θεσσαλονίκη

Με «άρωμα» και τεχνολογία νέας εποχής στην οποία εισέρχονται οι Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας γίνεται η στρατιωτική παρέλαση στην Θεσσαλονίκη, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Εκεί μεταξύ άλλων παρουσιάζονται Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα, εξελιγμένα συστήματα anti – drones αλλά και όπλα τεχνητής νοημοσύνης.

Δείτε live την παρέλαση στην Θεσσαλονίκη:

Για πρώτη φορά παρουσιάζονται στο ευρύ κοινό νέα οπλικά συστήματα, όπως οι πύραυλοι Rampage και οι συλλογές SPICE, που μετατρέπουν τις βόμβες γενικής χρήσης σε κατευθυνόμενα όπλα.

Σε επίπεδο αρμάτων μάχης, θα δούμε τα άρματα Leopard του Στρατού Ξηράς εξοπλισμένα με ειδικά «κλουβιά» που τα προστατεύουν απέναντι σε ενδεχόμενα χτυπήματα στον πύργο του άρματος.

Επίσης, παρουσιάζεται και το οπλοστάσιο της Πολεμικής Αεροπορίας, τους πυραύλους Meteor και Scalp, που παρελαύνουν πάνω σε οχήματα.

Ακόμη, το κοινό θα «γνωριστεί» με το όπλο ηλεκτρονικού πολέμου «Υπερίων» που έχει δυνατότητες κατάρριψης εχθρικών drones και προορίζεται για μονάδες επιφανείας του Πολεμικού Ναυτικού αλλά και με ρομποτικό σύστημα εξουδετέρωσης αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών.

Επιπλέον, θα δούμε από κοντά τις δυνατότητες του ελληνικής κατασκευής συστήματος anti – drone «Κένταυρος», το οποίο δοκιμάστηκε επιτυχώς σε ελληνικές φρεγάτες που συμμετέχουν στην «Επιχείρηση Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα, αποτρέποντας επιθέσεις από drones των Χούθι.

Παράλληλα, στην παρέλαση θα παρουσιαστούν και μη επανδρωμένα οχήματα τόσο για τον αέρα όσο και για την επιφάνεια της θάλασσας και μια σειρά από mini drones της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων.

Η μαθητική παρέλαση στην Αθήνα

Με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο Σύνταγμα και στον χώρο γύρω από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη γίνεται σήμερα η μαθητική παρέλαση στην Αθήνα.

Από νωρίς το πρωί, έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ., με αυξημένα μέτρα ασφαλείας γύρω από το Σύνταγμα, κλούβες και κιγκλιδώματα να περιφρουρούν τον χώρο του Μνημείου. Αστυνομικοί της ομάδας ΟΔΟΣ (Ομάδα Διαχείρισης και Οριοθέτησης Συναθροίσεων) πήραν θέση στο Σύνταγμα ενόψει της μαθητικής παρέλασης.

Εικόνες της Ζούγκλας από την μαθητική παρέλαση στην Αθήνα: