Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας 31χρονος άνδρας φέρεται να μαχαίρωσε μια 25χρονη γυναίκα μέσα σε διαμέρισμα.

Πληροφορίες του ThessPost.gr, αναφέρουν ότι η 25χρονη φιλοξενούνταν στο διαμέρισμα, ενώ ο 31χρονος φέρεται να υποστήριξε στις Αρχές ότι η γυναίκα επιχείρησε να τον ληστέψει.

Η 25χρονη δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από άνδρες της ομάδας Ζ, οι οποίοι κατάφεραν να περιορίσουν την αιμορραγία. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Για το περιστατικό ανακοίνωση εξέδωσε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης με ανάρτηση της στο facebook που αναφέρει τα εξής:

«Συγχαρητήρια στους συναδέλφους της ομάδας Ζ , οι οποίοι κατάφεραν την σύλληψη δράστη ο οποίος μαχαίρωσε γυναίκα αποσοβώντας τα χειρότερα χάρη στην άμεση επέμβαση τους. Οι συνάδελφοι μάλιστα παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στο θύμα τοποθετώντας και τουρνικέ για να περιορίσουν την αιμορραγία, μέχρι να προσέλθει και το παραλάβει σταθμός ΕΚΑΒ .

Η καθημερινότητα των συναδέλφων που επιχειρούν στο πεδίο έχει δυσκολέψει υπερβολικά και απαιτούνται άμεσα βαθιές τομές και θωράκιση των αστυνομικών.

ΥΓ: Το τουρνικέ που χρησιμοποιήθηκε είχε χορηγηθεί στους συναδέλφους από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης μέσω χορηγίας. Μετά από τόσα και τόσα σοβαρά περιστατικά το αρχηγείο δεν έχει εισάγει ακόμα στον αστυνομικό εξοπλισμό και δεν χορηγεί επίσημα στο αστυνομικό προσωπικό ένα τόσο σημαντικό υλικό που κοστίζει ελάχιστα και σώζει ζωές».