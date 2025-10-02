Εγκληματική ομάδα παραβίαζε σπίτια στη Θεσσαλονίκη, από τα οποία αφαιρούσε χρήματα, κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα. Η σπείρα αποτελείτο από πέντε μέλη Γεωργιανής καταγωγής. Οι τρεις από αυτούς συνελήφθησαν, ενώ η Αστυνομία πέρασε χειροπέδες και σε μία γυναίκα, ιδιοκτήτρια ενεχυροδανειστηρίου, στο οποίο φέρονται να πήγαιναν τα κλοπιμαία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, χρησιμοποιώντας κλειδιά «πασπαρτού» και ειδικό εξοπλισμό, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, κατηγορούνται ότι τέλεσαν από τον περασμένο Μάιο εννέα διαρρήξεις.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των συλληφθέντων, βρέθηκαν -μεταξύ άλλων- δύο πομποί που ήταν συνδεδεμένοι με τις συχνότητες της ΕΛ.ΑΣ., αλλά και αντικείμενα που υπάγονται στον νόμο περί όπλων.

Εις βάρος τους ασκήθηκε δίωξη, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, παραβίαση απορρήτου, οπλοκατοχή, απείθεια και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.

Όλοι οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε Ανακριτή και παραμένουν υπό κράτηση.